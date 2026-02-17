Galatasaray'ın yıldız orta sahası İlkay Gündoğan, Juventus karşılaşması öncesi UEFA'ya özel röportaj verdi.

"GALATASARAY ANILARIYLA BÜYÜDÜM"

"Çocukluğumun en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdim çünkü belirli bir takımı, o futbol kulübünü izleyerek büyüdüm, o kulüpte oynayan oyuncuları idolüm olarak gördüm, o kulüple ilgili tüm anılarla büyüdüm. Tabii ki, biraz büyüdüğünüzde ve kendiniz futbol oynamaya başladığınızda, belki de belirli bir seviyede, bir gün o takımda ve o kulüpte oynamayı hayal edersiniz. Ve şimdi, o formayı giyip, o stadyumda, bu muhteşem taraftarların önünde, Şampiyonlar Ligi gibi harika bir turnuvada oynamak, belki de gençken hayal bile edemeyeceğim bir şeydi, çünkü çok uzak ve belki de hiç gerçekçi değildi."

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

"İlk Şampiyonlar Ligi maçım Dortmund ile 2011/12 sezonunda olmalı. Şampiyonlar Ligi, çocukluğumdan beri televizyon başında izlediğim için her zaman özel bir şeydi. Hafta ortası geceleri, dünyanın en iyi oyuncularının birbirleriyle oynadığını izlemek her zaman özeldi. Ve sonra, tabii ki, bu turnuvada oynama ayrıcalığına sahip olmak, bunun anlamını daha da artırdı. Dürüst olmak gerekirse, hala öyle görüyorum. Şampiyonlar Ligi maçı olduğunu bildiğimde, sahaya çıkıp kulüp futbolunun en büyük turnuvasında oynadığını ve dünyanın en iyi oyuncuları ve takımlarıyla rekabet ettiğini bildiğimde hala tüylerim diken diken oluyor."

"BENİM KADERİMDE VARDI..."

"2013'te Dortmund ile ilk finalimi oynadığımda kaybettim ve o kupayı kazanmak ve kaldırmak için peşinden koştum. Benim için kaderimde, daha önce kaybettiğim iki finalin ardından, 2023'te İstanbul'da Manchester City'nin kaptanı olarak Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak vardı. Bence benim için bu hikaye daha iyi olamazdı."

DEVLER LİGİ'NDE BAŞARININ SIRRI

"Bence örnek olmakla ilgili ve ben özellikle sahada yaptıklarımla, hareketlerimle büyük bir etki yaratmaya çalışarak, takım arkadaşlarıma yardım ederek liderlik etmeyi seviyorum. Şampiyonlar Ligi gibi bir turnuvada, ancak takım olarak oynarsanız ve sahada herkes savunma ve hücumda birbirine bağlı olursa başarılı olabilirsiniz, çünkü çok iyi organize olmuş çok sayıda gerçekten iyi ve harika takım var."

"BUNLARDAN DERS ÇIKARMALIYIZ"

"Manchester'a geri dönmek, kaliteli oyuncularla dolu, dünyanın en iyi takımlarından biri olan ve her yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele eden City ile oynamak benim için harika bir duyguydu. Ancak, Juventus ile oynayacağımız bir sonraki çok önemli maç için üzerinde çalışabileceğimiz birkaç nokta olduğunu düşünüyorum. Bence bu, takım olarak hepimiz için bir deneyim çünkü hala Şampiyonlar Ligi'nde ilk veya ikinci yıllarını geçiren birçok oyuncumuz var. Bu yüzden tüm bu anıları bir araya getirip onlardan ders çıkarmalıyız."

"KAZANMAK İÇİN İHTİYACIMIZ OLAN..."

"Şimdi önemli olan, oynadığımız maçları unutmamak ve gerçekten iyi bir Juventus'u yenmek için ihtiyacımız olan iyi şeyleri almaktır. Eleme aşaması ve her maç bir final gibidir, bu yüzden öyle görmemiz gerekir. Juventus'un çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda takım olarak birlikte çok iyi şeyler başarabileceğimize ve onları yenebileceğimize de inanıyoruz. Gerçekten iyi bir performans sergilersek, iyi bir sonuç alma şansımız otomatik olarak artacak ve bir sonraki tura geçebileceğiz."