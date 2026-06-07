İlkay Gündoğan, kulüp sahibi olmaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın yıldızlarından İlkay Gündoğan yatırım portföyünü genişletiyor.

Daha önce memleketinde alışveriş merkezi yaptıran 35 yaşındaki oyuncu bu kez kulüp hissedarı olacak.

L'equipe gazetesinin haberine göre İlkay Gündoğan, bir yatırım şirketinin öncülük ettiği projede Montpellier kulübünün önemli hissedarlarından biri olacak.

İlkay'ın yanı sıra eski Arsenal'lı futbolcu Daniel Karbassiyoon da projenin kilit isimlerinden olacak.

Haberde anlaşmanın kısa süre içerisinde sonuçlanacağı belirtildi.

KARİYERİ

Borussia Dortmund (2011-2016), Manchester City (2016-2023 ve 2024-2025) ve FC Barcelona (2023-2024) takımlarında oynayan 35 yaşındaki İlkay Gündogan geçen yaz transfer olduğu Galatasaray'da sezonu 38 maçta 2 gol, 5 asistle tamamlamıştı.