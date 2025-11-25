İlkay Gündoğan: Önümüze bakacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, evinde Union Saint-Gilloise takımına 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İlkay Gündoğan, açıklamalarda bulundu.

Gündoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"EKSİKLERİMİZ FAZLA"

"Çok üzücü bir akşam oldu. İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Sakin, sabırlı, iyi oyun kurarak başlamak istedik. Ok hata yaptık, çok fazla top kaybettik. Hele ilk yarı... İkinci yarı daha iyiydik. İkinci yarı daha iyiydik ama diyecek bir şey yok.. Eksiklerimiz fazla var."

"ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

"Bende sakatlıktan döndüm, eksikler var. Onları tamamlamam gerekiyor. Takım olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Çok üzücü bir kayıp ama önümüze bakacağız."

"Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan alırsak galiba Play-Off'a kalmayı garantiliyoruz."

"F.BAHÇE MAÇINDA ÇOK DAHA İYİ OYNAMALIYIZ"

"Performansımızı arttırmalıyız. Pazartesi günkü Fenerbahçe maçında çok daha iyi oynamamız gerekiyor."