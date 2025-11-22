İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

İlkay Gündoğan sahalara golle döndü

Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, sakatlığının ardından forma giydiği Gençlerbirliği maçında attığı golle sarı-kırmızılılardaki gol sayısını 2'ye çıkardı.

22 Kasım 2025 Cumartesi 22:41
İlkay Gündoğan sahalara golle döndü
Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, sakatlığının ardından forma giydiği Gençlerbirliği maçında attığı golle sarı-kırmızılılardaki gol sayısını 2'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk ederken, sarı-kırmızılıların 3. golü İlkay Gündoğan'dan geldi. Müsabakanın 66. dakikasında ceza sahası dışının sol tarafından Barış Alper Yılmaz'ın ortasında kale önünde topla buluşan İlkay, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-1 yaptı.

Maça yedek başlayan 35 yaşındaki futbolcu, 46. dakikada Yusuf Demir'in yerine oyuna dahil oldu. Son olarak Başakşehir maçında forma giyen ve sakatlığından dolayı 3'ü Süper Lig, 2'si de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 maçta oynayamayan Gündoğan, Gençlerbirliği müsabakasıyla 35 gün sonra formasına kavuştu.

Deneyimli futbolcu ayrıca bu sezon Beşiktaş karşılaşmasının ardından 2. golünü kaydetti.

