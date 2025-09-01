Galatasaray, orta saha transferinde dünya çapında ses getirecek bir hamle yapıyor.

Sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan için yıllık 5 milyon Euro maaş teklif etti. Yönetim, oyuncu ile anlaşma sağlandığı anda Manchester City'nin transfere izin vereceğini bildirdi.

İMZA AN MESELESİ

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray ile İlkay Gündoğan arasındaki görüşmelerde büyük mesafe kaydedildi. Oyuncunun ikna edilmesi halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City ile 4 maça çıkan İlkay, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.