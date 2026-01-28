İSTANBUL 15°C / 11°C
Spor

İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımlarına karşı sahada

Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'ye konuk olan Galatasaray'da İlkay Gündoğan ve Leroy Sane eski takımlarına karşı forma giydi.

28 Ocak 2026 Çarşamba 23:44
İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımlarına karşı sahada
Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımları Manchester City'ye karşı mücadele etti.

Bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan İlkay, 2016'da transfer olduğu Manchester City'de 2 farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 8 sezon forma giydi. Sane ise İngiliz ekibinde 2016-2020 arasında 4 sezon İngiliz ekibinde top koşturdu. İki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşadığı eski takımlarına karşı sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Müsabaka öncesinde statta kadrolar sayılırken ev sahibi takım taraftarları, iki futbolcuyu coşkuyla alkışladı.

