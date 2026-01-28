İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımlarına karşı sahada

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımları Manchester City'ye karşı mücadele etti.

Bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan İlkay, 2016'da transfer olduğu Manchester City'de 2 farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 8 sezon forma giydi. Sane ise İngiliz ekibinde 2016-2020 arasında 4 sezon İngiliz ekibinde top koşturdu. İki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşadığı eski takımlarına karşı sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Müsabaka öncesinde statta kadrolar sayılırken ev sahibi takım taraftarları, iki futbolcuyu coşkuyla alkışladı.