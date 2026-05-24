İlkay Gündoğan'a Manchester City'den özel veda

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City tarafından onurlandırıldı.

İlkay Gündoğan; Pep Guardiola, Bernardo Silva ve John Stones gibi isimlerin Manchester City'ye veda ettiği Aston Villa maçını tribünden takip etti.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Aston Villa maçının ardından sahanın ortasında İlkay Gündoğan'a plaket takdim etti.

İngiliz ekibinin taraftarlarına seslenen 35 yaşındaki futbolcu, "Bana her şeyi verdiniz... Kariyerimde ve hayatımda bana her şeyi verdiniz. Sizler benim ailemsiniz, burası benim evim, bu hayatımın en büyük ayrıcalığı oldu." dedi.

GALATASARAY'DA PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.