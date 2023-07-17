İlkay Gündoğan'dan Barcelona açıklaması

İlkay Gündoğan, geçen sezon Pep Guardiola yönetiminde üç kupa kazanmasının ardından Manchester City'den ayrıldı ve serbest oyuncu olarak Barcelona'ya imza attı. Yıldız futbolcu, şimdi böylesine genç bir kadroda olmaktan heyecan duyduğunu; Gavi, Pedri ve Ansu Fati gibi oyuncuların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmayı hedeflediğinin altını çizdi.

'HER ZAMAN BARCELONA'YI TAKİP ETTİM'

Türk asıllı Alman orta saha, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bir rüya gerçek oldu. Çocukluğumda Pep ve (Frank) Rijkaard yönetiminde Barça'yı izlediğimi hatırlıyorum. O zamandan beri neredeyse tüm sezonlarda kulübü takip ettim. Açıkçası birkaç kez burada, stadyumda bulundum. Burada oynadım ve Camp Nou'ya seyirci olarak da geldim. Şimdi kendimi çok gururlu hissediyorum ve bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum.

"Harika bir futbol bekliyorum. Takımda çok fazla potansiyel olduğunu düşünüyorum. Çok genç bir kadromuz var ve umarım tecrübemle genç oyuncuların bir sonraki seviyeye ulaşmasına yardımcı olabilirim. Potansiyel var. Bunu önümüzdeki sezon göstermemiz gerekiyor ve ben de bu yüzden geldim. Motivasyon ve özveriyle doluyum."