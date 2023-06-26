İlkay Gündoğan'dan Barcelona transferinin ardından ilk açıklama

Transfer çalışmalarını sürdüren İspanyol devi Barcelona sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Barcelona, uzun yıllardır Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Katalan ekibi, Türk asıllı oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yıldız futbolcunun serbest kalma bedelinin 400 milyon euro olduğu belirtildi.

YA BARCELONA, YA DA HİÇ

Barcelona transferi sonrası açıklamarda bulunan İlkay Gündoğan, "Eğer ilerleyeceksem, dünyada mantıklı olan tek bir kulüp var. Ya Barcelona'ydı ya da hiç. Küçüklüğümden beri, bir gün o formayı giymeyi hayal ederdim." dedi.

Xavi Hernandez ile çalışacak olmaktan heyecan duyduğunu söyleyen İlkay, "En üst düzeyde birkaç yılım daha kaldığına eminim ve sadece Barcelona'nın hak ettiği yere gelmesine yardımcı olmak istiyorum. Eski dostum Robert Lewandowski ile yeniden bir araya geleceğim. Ve uzun zamandır hayran olduğum başka bir menajerin yanında oynayacak olmaktan heyecan duyuyorum. Xavi ve ben proje hakkında konuştuğumuzda çok doğal geldi. Karakterler ve oyuna bakış açımız açısından aramızda çok fazla benzerlik görüyorum." ifadelerini kullandı.

'BASKIYI SEVİYORUM'

İlkay Gündoğan üzerinde baskı olacağını hissettiğini söyleyerek "Barcelona'da çok baskı olacağını hissedebiliyorum. Ama baskıyı seviyorum. Konfor alanımdan çıkmayı seviyorum. Kolay bir iniş aramıyordum. Yeni bir meydan okuma arıyordum. İşte bu da buydu." dedi.

EN ZOR TELEFON GÖRÜŞMESİ

İlkay Gündoğan son olarak Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya teşekkür ederek sözlerini noktaladı. "Barcelona formasıyla oynamak için sabırsızlanıyorum. Ama önce Manchester City ile ilgili son bir söz söylemek istiyorum. Tüm takım arkadaşlarımla, teknik ekiple ve özellikle taraftarlarla doğrudan konuşmak istiyorum. Yapmam gereken en zor telefon görüşmelerinden biri Pep'e ayrılacağımı söylemekti. Tek yapabildiğim teşekkür etmekti. Sadece bu sezon ya da tüm kupalar için değil, beni buraya getirdiği için.'