İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2025 Pazartesi / 28 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9514
  • EURO
    48,8954
  • ALTIN
    5871.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İlkay Gündoğan'dan Galatasaray sözleri: Daha uzun süre kalırım
Spor

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray sözleri: Daha uzun süre kalırım

Galatasaray'ın yıldız orta sahası İlkay Gündoğan, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, sarı kırmızılı takımdaki geleceği hakkında da konuştu.

HABER MERKEZİ20 Ekim 2025 Pazartesi 23:13 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray sözleri: Daha uzun süre kalırım
ABONE OL

Galatasaray forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Kicker'e açıklamalarda bulundu.

GELECEĞİ İÇİN MESAJ

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılılarda daha uzun süre kalabileceğini söyledi.

"BAŞKA BİR DÜŞÜNCEM YOK"

İlkay Gündoğan, "Şu anda Galatasaray'dayım, İstanbul'dayım ve kulübün benimle devam etme isteği olduğu sürece buradan gitmek için bir sebep görmüyorum. Hangi rolde olursam olayım, bulunduğum yerde çok mutluyum ve burada sunduğum katkı ile taraftarlardan gelen geri dönüşler harika. Şimdilik burada olmaktan başka bir düşüncem yok." sözlerini sarf etti.

"DAHA UZUN SÜRE KALABİLİRİM"

"Henüz futbolcu olmaktan bıkmadım." diyen yıldız futbolcu, "Belki de vücudumun durumuna bağlı olarak daha uzun süre kalırım." diye konuştu.

ANTRENÖRLÜK

İlkay Gündoğan, futbol sonrası için de antrenör olarak çalışmak istediğini ve bu konuda lisans adımlarını atmaya başladığını söyledi.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

34 yaşındaki futbolcu, "Antrenörlük benim için çok önemli bir konu. Bu yüzden lisanslarımı almaya başladım. Futbol kariyerim bittikten sonra kesinlikle kendimi bu alanda görüyorum." dedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.