Galatasaray forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Kicker'e açıklamalarda bulundu.

GELECEĞİ İÇİN MESAJ

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılılarda daha uzun süre kalabileceğini söyledi.

"BAŞKA BİR DÜŞÜNCEM YOK"

İlkay Gündoğan, "Şu anda Galatasaray'dayım, İstanbul'dayım ve kulübün benimle devam etme isteği olduğu sürece buradan gitmek için bir sebep görmüyorum. Hangi rolde olursam olayım, bulunduğum yerde çok mutluyum ve burada sunduğum katkı ile taraftarlardan gelen geri dönüşler harika. Şimdilik burada olmaktan başka bir düşüncem yok." sözlerini sarf etti.

"DAHA UZUN SÜRE KALABİLİRİM"

"Henüz futbolcu olmaktan bıkmadım." diyen yıldız futbolcu, "Belki de vücudumun durumuna bağlı olarak daha uzun süre kalırım." diye konuştu.

ANTRENÖRLÜK

İlkay Gündoğan, futbol sonrası için de antrenör olarak çalışmak istediğini ve bu konuda lisans adımlarını atmaya başladığını söyledi.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

34 yaşındaki futbolcu, "Antrenörlük benim için çok önemli bir konu. Bu yüzden lisanslarımı almaya başladım. Futbol kariyerim bittikten sonra kesinlikle kendimi bu alanda görüyorum." dedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.