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Spor

İlkay Gündoğan'dan Lamine Yamal'a büyük övgü!

Barcelona'nın tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan, Alman basının çarpıcı açıklamalarda bulundu.

30 Haziran 2024 Pazar 20:35 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan'dan Lamine Yamal'a büyük övgü!
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Barcelona'da forma giyen Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Alman basınına açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan, kulübü Barcelona ve ülkesi Almanya ile ilgili konuştu.

İlkay Gündoğan, Alman Milli Takımı ile ilgili, "Takımın kaptanı olmayı seviyorum ve eğer koç bana 'Bak Gündo, bunu yanlış yaptın' derse bunu takdir ederim çünkü kendimi geliştirmek istiyorum. Takım arkadaşlarımın önünde olursa daha da iyi olur. Hepimizin görmemiz gerekeni görebilirler.' dedi.

Sözlerine devam eden yıldız isim, "Kendimi çok hoşgörülü buluyorum. Hepimiz farklıyız ve bunu seviyorum. Herkesin benim gibi düşünmesi gerektiğini söylemiyorum çünkü ben mükemmel değilim. Ama dürüst olmazsanız ilerleyemezsiniz, gelişmeye devam etmenin tek yolu." ifadelerini kullandı.

'DURUM BİRAZ KAOTİKTİ'

Barcelona'daki pozisyonuyla ilgili yorum yapan İlkay, "Barcelona'da bana ihtiyaç duyulan her yerde oynadım, bu yüzden durum biraz kaotikti, birçok pozisyon değişikliği oldu. Sürekli uyum sağlamak zorunda kaldım. Bazen iyi oynamak aynı zamanda hangi pozisyonda oynadığınızı, etrafınızda kimin oynadığını bilmek anlamına da geliyor ve rahat hissediyorum." sözlerini sarf etti.

İlkay Gündoğan, milli takımdaki oyunuyla ilgili ise "Milli takımda takım arkadaşlarımla birlikte sahada ve pozisyonumda kendimi çok rahat hissediyorum." yorumunu yaptı.

'DÜNYA FUTBOLU ZİRVESİNE ÇIKMALI'

İlkay Gündoğan, Barcelona'daki takım arkadaşı Lamine Yamal hakkında da konuşarak, "Lamine henüz 16 yaşında. Bu çılgınlık. Oynadığı özgüvenli oyun bunu normal gösteriyor. Tüm yıl boyunca en yüksek seviyede oynamak ve EURO'ya ulaşmak, kilit oyuncu olmak kolay değil. Lamine Yamal'ın sağlıklı kalmasını ve dünya futbolunun zirvesine çıkmasını istiyorum çünkü onda bu potansiyel var." değerlendirmesinde bulundu.

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