Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, Alman basınında Kicker'e açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki futbolcu, Leroy Sane, Süper Lig ve Galatasaray'ın hedefleri hakkında konuştu.

"LEROY SANE BU KADRODA OLMALI"

"Benim kişisel görüşüm, Leroy'un 2026 Dünya Kupası kadrosunda olması gerektiği yönünde. O hala üst düzey bir kulüpte, Galatasaray'da oynuyor. Bu da önemli bir seviye."

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Sane'yi son kadroya almamış ve Süper Lig'in "Avrupa'nın diğer büyük liglerine kıyasla biraz daha zayıf" olduğunu söylemişti. Ancak Gündoğan bu görüşe katılmadı.

"Ben oyuncuları sadece istatistiklerle değerlendirmem. Türk Ligi bence o kadar da kötü değil. Elbette Premier League ile kıyaslanamaz ama zaten hiçbir lig Premier League seviyesinde değil. Bu yüzden durumu farklı açılardan değerlendirmek gerekir."

"SANE NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Gündoğan, Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer olan Sane'nin hala üst düzey bir oyuncu olduğunu vurguladı:

"Onun nasıl çalıştığını görüyorum. Geriye dönüşlerde, top kayıplarında ne kadar mücadele ettiğine dikkat edin. Eleştirmenlerin de maçları onun görev bilinciyle izlemelerini isterim."

Tecrübeli orta saha, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sane ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Onun formuna kavuşmasını istiyorum çünkü onsuz bu takım tam olamaz."