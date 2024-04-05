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Spor

İlkay Gündoğan'dan Manchester City sorusuna cevap!

Barcelona'nın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

5 Nisan 2024 Cuma 22:57 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan'dan Manchester City sorusuna cevap!
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La Liga ekibi Barcelona'da forma giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, takımdaki genç oyuncular Lamine Yamal ve Pau Cubarsi ile ilgili konuştu.

İlkay Gündoğan, genç yıldızların baskı hissetmeden oynadıklarını ve iyi iş çıkardıklarını söyledi.

İşte İlkay Gündoğan'ın o açıklaması; "Lamine Yamal ve Pau Cubarsi gibi genç oyuncuların fazla düşünmeden antrenman yapmasını ve oynamasını seviyorum. Çıkıp oyunlarını oynuyorlar, baskı hissetmiyorlar, baskıyı umursamıyorlar. İşte bu yüzden harika iş çıkarıyorlar.'

Manchester City ile finalde karşılaşmak ister misin? sorusuna Gündoğan, "İlk hedefim Barcelona ile finale çıkmak. Rakip hiç fark etmiyor. City'nin harika bir takımı var ve favori şu an onlar. Ne olacağını bilemiyorum." açıklamasını yaptı.

SEZON PERFORMANSLARI

Barcelona'da bu sezon 40 maça çıkan Yamal, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Cubarsi ise çıktığı 25 karşılaşmada 1 asist kaydetti.

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