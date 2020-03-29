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Spor

İlkay Gündoğan'dan şampiyonluk açıklaması! ''Liverpool şampiyon yapılırsa sorun olmaz''

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, koronavirüs sebebiyle askıya alınan Premier Lig'de şampiyonluğun Liverpool'a verilmesinin kendisini rahatsız etmeyeceğini söyledi.

29 Mart 2020 Pazar 23:55 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 23:56
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ZDF'ye konuşan İlkay Gündoğan, ligin tamamlanamayıp sezonun şu anki haliyle tescil edilme ihtimali ile ilgili şampiyonluğun Liverpool'a verilebileceğini söyledi. İlkay açıklamasında, "Şimdiye kadar bu gündeme gelmedi ama elbette Liverpool'un şampiyon ilan edilmesi sorun olmaz. Biraz sportmen olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Havaların çok güzel olmasına rağmen karantina sebebiyle evinden çıkamadığını söyleyen Gündoğan, "Sokağa çıkıp 15 dakika bile yürümekten korkuyoruz. Koronavirüsü ciddiye almak gerekiyor. Kolay bir mücadele içinde değiliz." sözlerini sarf etti.

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