Fransız ekiplerinden Lille'de top koşturan Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Aston Villa'ya karşı perdeyi açan golü kaydetti.

YUSUF YAZICI, LILLE TARİHİNE GEÇTİ

Yusuf Yazıcı bu golle Lille forması altında Avrupa kupalarında 12. golünü attı ve kulüp tarihinin en golcü ismi oldu.

Öte yandan Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu'yla birlikte Avrupa kupalarında yabancı takım formalarıyla en fazla Gol atan Türk futbolcu ünvanını da aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Lille formasıyla şu ana kadar 38 resmi maça çıkan milli yıldız Yusuf Yazıcı, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.