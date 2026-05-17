İlker Püren: Çok mutluyuz

Süper Lig'de konuk ettikleri Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'da yardımcı antrenör İlker Püren, 'En önemli anda, en ihtiyacımız olan zamanda ortaya koyduk. Çok mutluyuz.' ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü İlker Püren, Trendyol Süper Lig'de kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun cezası nedeniyle ligin 34. ve son haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçın basın toplantısına İlker Püren geldi.

Tüm sezonun emeğini aldıkları bir maç olduğunu aktaran Püren, "Son derece mutluyuz. Bir sezonun emeğine bedel bir müsabakaydı. O strese rağmen kazanmak, iyi oyun ortaya koymak gerçekten çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Duyguların da yoğun yaşandığı bir karşılaşmaydı. Bir yıl boyunca verdiğimiz çok ciddi emeklerin karşılığını aldık. Sezonu domine ederek şampiyon olan Galatasaray ile karşılaştık. Oynaması çok zor bir maçtı. Bu zorluğu futbolcularımız çok daha fazla hissettiler ama bunun üstesinden geldiler. Zaten bu işin baş aktörleri onlar. Onların üstündeydi yük. Biz teknik ekip olarak onların üstünden bu yükü ne kadar almaya çalışsak da sahada mücadele eden, koşan onlardı. Emre hocayla da maç önü konuşmalarımızda özellikle vurguladığımız şey futbol, koşu mesafesi, sprint, iyi koridor koşuları veya taktiksel terimler değil tamamen karakter meselesiydi. Onu da hep birlikte ortaya koyduk. En önemli anda, en ihtiyacımız olan zamanda ortaya koyduk. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

