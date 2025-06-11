A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Meksika ile karşı karşıya geldi. ABD'nin Kenan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kaybettik.

Tarihimizde ilk kez karşılaştığımız Meksika'ya karşı 45+1. dakikada Orbelin Pineda'nın golüyle kaybettik.

A Milli Takımımız, bir sonraki maçını 4 Eylül'de Gürcistan'a karşı 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacak.

MİLLİLERİMİZ DAHA İYİ OYNADI AMA...

A Milli Takımımız maç boyunca Meksika'ya karşı oyun olarak üstünlük sağladı. Kısa, tek ve hızlı paslarla genel olarak maçın kontrolünü elimizde tuttuk. Savunmada bekleyen, kontratak kovalayan ve bir hazırlık maçının aksine çok sert oynayan Meksika'ya karşı sık sık rakip kaleyi yokladık ancak isabetli şut sayımız çok düşük kaldı.

Mücadelede Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can ile gole yaklaştığımız anlar oldu ancak kaleyi bulmakta güçlük çektik. Kenan Yıldız da kanatlardan ataklarda gösterdiği performansla dikkat çekti.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

A Milli Futbol Takımı, maçın ilk 20 dakikasında rakip kaleyi Kaan Ayhan ve İsmail Yüksek'in şutlarıyla yoklarken, Meksika ise pozisyona giremedi. Meksika'nın 24'üncü dakikada Pineda ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı. 42'nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sol ayakla sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

Meksika, 45'inci dakikada öne geçti. Gallardo'nun sol taraftan kullandığı taç atışının ardından ceza sahası içindeki Ruiz'in pasında top Pineda'da kaldı. Penaltı noktasına yakın bir noktadan vuruşunu yapan Pineda, topu kaleci Berke Özer'in solundan ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın ilk yarısı Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 65'inci dakikada Meksika'da Huerta'nın şutunda top direkten dışarı gitti. 76'ncı dakikada sol tarafta topla buluşan Kenan Yıldız, ceza sahasındaki Kerem Aktürkoğlu'na çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun bekletmeden şutunda top az farka yandan auta çıktı.

YASİN ÖZCAN VE DEMİR EGE TIKNAZ İLK MİLLİ MAÇINA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de yaptığı kampın aday kadrosuna davet edilen 18 yaşındaki savunmacı Yasin Özcan ve 20 yaşındaki orta saha Demir Ege Tıknaz, ilk milli maçına çıktı. Meksika ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Yasin Özcan, 45 dakika sahada kaldı. Demir Ege Tıknaz ise 77'nci dakikada Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan geride kalan sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan 18 yaşındaki Yasin Özcan, gelecek sezon İngiliz ekibi Aston Villa'da forma giyecek. Geçen sezonu kiralık olarak Rio Ave'de geçiren Demir Ege'nin bonservisi ise Beşiktaş'ta bulunuyor.

İLK 11'İMİZDE 4 DEĞİŞİKLİK

ABD'deki hazırlık maçında Meksika ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ABD maçına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, ABD karşısında forma verdiği Eren Elmalı, Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ın yerine Yasin Özcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verdi.

Montella, milli takımı sahaya; Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Okay Yokuşlu, Eren Elmalı, Deniz Gül, Can Uzun, Oğuz Aydın, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu yedekler arasında yer aldı.

YASİN ÖZCAN İLK MİLLİ MAÇINDA

Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı'yla ilk maçına Meksika karşısında çıktı.

ABD maçında forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasını ilk kez Meksika karşısında giydi.

KAAN AYHAN KAPTAN

A Milli Futbol Takımı'nda Meksika karşısında Kaan Ayhan kaptan olarak sahaya çıktı. ABD karşılaşmasında Kaan Ayhan yedekler arasında yer aldığı için Çağlar Söyüncü kaptanlık pazubandını takmıştı.

Milli Takımın birinci kaptanı Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almıyor.

TÜRK TARAFTARLAR, MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de Meksika ile oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Türk taraftarlar, Kenan Stadı'ndaki maçta tribünlerde ay-yıldızlı bayraklarıyla yer aldı.

Kenan Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerde boşluklar görüldü.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada milli takım gole yaklaştı. Kaan Ayhan'ın Meksika ceza yayının solundan kullandığı frikikte, köşeye giden topu kaleci Malagon sağına uzanıp taca gönderdi.

23. dakikada Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza saha dışına yolladığı topa Kenan Yıldız gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

42. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha öne geçme şansını kullanamadı. Mert'in pasıyla Meksika ceza yayı önünde topla buluşan İrfan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

45. dakikada Meksika öne geçti. Sağdan kullanılan taç atışı sonrası Ruiz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pineda'nın dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

65. dakikada Meksika ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sepulveda'nın altıpas önüne yerden çevirdiği topa Huerta vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

76. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan rakibini geçip ceza sahasına giren Kenan'ın yerden içeriye çevirdiği topa Kerem gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

Stat: Kenan

Hakemler: Moeth Gaymes, Denroy Barker, Ryan Graves (Saint Vincent ve Grenadinler)

Meksika: Malagon, Sanchez, Montes, Reyes, Gallardo, Alvarez (Dk. 61 Lira), Ruiz (Dk. 84 Chavez), Pineda (Dk. 61 Alvarado), Quinones (Dk. 71 Gimenez), Sepulveda (Dk. 71 Jimenez), Vega (Dk. 61 Huerta)

Türkiye: Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Kaan Ayhan (Dk. 77 Demir Ege Tıknaz), İsmail Yüksek (Dk. 62 Orkun Kökçü), İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Deniz Gül), Kenan Yıldız (Dk. 84 Ahmed Kutucu)

Gol: Dk. 45 Pineda (Meksika)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Merih Demiral (Türkiye), Dk. 66 Lira (Meksika)