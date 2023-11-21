A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki 8. ve son maçında bu akşam deplasmanda Galler ile karşılaşacak. Cardiff City Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek. EURO 2024'e katılmayı daha önce garantileyen ay yıldızlı ekibimiz, Galler karşısına grubu lider bitirme hedefiyle çıkacak.

GALLER, HIRVATİSTAN'IN PUAN KAYBINI BEKLEYECEK

16 puanla zirvede yer alan milli takımımız, bugün 1 puan dahi alsa grubu zirvede tamamlayacak. 11 puanla 3. sırada yer alan Galler'in EURO 2024'e gidebilmesi için bugünkü maçtan galibiyetle ayrılması ve aynı saatte Ermenistan'ı konuk edecek olan 13 puanlı Hırvatistan'ın rakibine puan kaybetmesi gerekiyor.

Ay yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan Ermenistan'ı mağlup eder ve milli takımımız Galler'e yenilirse, grubu Hırvatlar lider bitirecek. Milli Takımımız geçtiğimiz cumartesi günü Almanya ile oynadığı özel maçı 3-2 kazanırken, Galler, EURO 2024 elemesinde Ermenistan'la 1-1 berabere kalmıştı.

CUMHURİYET TARİHİNDE İLKİ BAŞARMAK İÇİN SAHADAYIZ

A Milli Futbol Takımımız bu akşam her açıdan son derece değerli bir karşılaşmaya çıkacak. Türkiye, bu gece Galler'i yener veya berabere kalırsa, grubunu lider tamamlayıp ikinci torbadaki yerini kesinleştirecek. Yenilgi halinde 3. torbaya düşme riski de bulunuyor.

Dün gece oynanan maçların ardından ise 1. torba hesapları değişti ve ihtimal tamamen ortadan kalktı. İlk torba hedefimiz için Danimarka'nın Kuzey İrlanda'ya, İngiltere'nin Kuzey Makedonya'ya kaybetmesi gerekiyordu. Dün gece oynanan maçlarda Danimarka 2-0'lık skorla sahadan mağlup ayrılırken İngiltere Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.

1.TORBA



Almanya

Portekiz

Fransa

İspanya

Belçika

İngiltere

2.TORBA



Macaristan

Danimarka

Arnavutluk

Avusturya

3.TORBA



İskoçya

Slovenya

Slovakya

Çekya

Hollanda

4.TORBA



İspanya