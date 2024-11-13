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Spor

Immanuel Quickley dirsek sakatlığı nedeniyle 1 hafta daha yok

Toronto Raptors forması giyen guard Immanuel Quickley sakatlığı nedeniyle 1 hafta daha sahalarda olmayacak.

13 Kasım 2024 Çarşamba 14:08 - Güncelleme:
Immanuel Quickley dirsek sakatlığı nedeniyle 1 hafta daha yok
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Toronto Raptors, guardı Immanuel Quickley'nin sol iç dirseğinde kısmi yırtık oluşması sebebiyle, bir hafta sonra yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Sakatlığı Toronto'nun 10 Kasım'da Los Angeles Lakers'a kaybettiği maçın dördüncü çeyreğinde yaşayan Quickley, açılış gecesinde pelvisinde bir çürük oluşması sebebiyle bu sezonun başlarında sekiz maçta forma giyememişti.

Quickley, bu sezon üç maçta 15,3 sayı, 4,0 asist ve 2,0 ribaund ortalamaları yakaladı.

Toronto ekibi, sezondaki 2-10'luk derecesiyle an itibariyle NBA'de son sırada yer alıyor.

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