Immobile yıldızlaştı! Paris FC'den Monaco'ya ağır darbe...

Fransa Ligue 1'in 29. hafta maçında Paris FC, Monaco'yu 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Ciro Immobile, Monaco zaferine 1 gol ve 1 asistlik katkı yaparak damga vurdu.

Maçın 8. dakikasında attığı golle takımını 2-0 öne geçiren Ciro Immobile, 21'de Ikone'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu. Deneyimli golcü 75. dakikada yerini Gory'ye bıraktı.

Ara transfer döneminde imza attığı Paris FC ile ligde 8 maça çıkan Ciro Immobile 2 gol ve 1 asistlik katkı yaparken, bu rakamların tamamını son 3 maçta yakaladı.