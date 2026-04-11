11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
  Immobile yıldızlaştı! Paris FC'den Monaco'ya ağır darbe...
Immobile yıldızlaştı! Paris FC'den Monaco'ya ağır darbe...

Paris FC, Fransa Ligue 1'in 29. haftasında evinde Monaco'yu 4-1 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ciro Immobile, 1 gol ve 1 asist yaparak maça damga vurdu.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 01:48
Fransa Ligue 1'in 29. hafta maçında Paris FC, Monaco'yu 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Ciro Immobile, Monaco zaferine 1 gol ve 1 asistlik katkı yaparak damga vurdu.

Maçın 8. dakikasında attığı golle takımını 2-0 öne geçiren Ciro Immobile, 21'de Ikone'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu. Deneyimli golcü 75. dakikada yerini Gory'ye bıraktı.

Ara transfer döneminde imza attığı Paris FC ile ligde 8 maça çıkan Ciro Immobile 2 gol ve 1 asistlik katkı yaparken, bu rakamların tamamını son 3 maçta yakaladı.

