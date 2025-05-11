İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2025 Pazar / 14 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Immobile'den ayrıklık iddialarına cevap geldi
Spor

Immobile'den ayrıklık iddialarına cevap geldi

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u mağlup ettiği maçın ardından Ciro Immobile, açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu ayrılık iddialarına cevap verdi.

Haber Merkezi11 Mayıs 2025 Pazar 22:33 - Güncelleme:
Immobile'den ayrıklık iddialarına cevap geldi
ABONE OL

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u mağlup ettiği maçın ardından Ciro Immobile, açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından konuşan Immobile, "İyi işler yapıyoruz. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sezonun ikinci yarısının başında bu konu biraz eksikti ama şu anda iyi gidiyoruz. Daha bütün bir grup haline geldik ve hocamızın istediği şekilde çalışıyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, "Şu anda kendimi işin içinde daha fazla hissediyorum. Başkanımızla da görüştük, aramızda güzel bir diyalog geçti. Hem ben hem takım için daha iyi mental seviyelere gelmek için böyle bir görüşmemiz oldu. Şu anda işler iyi gidiyor. Kalan maçlarda üçüncü sırayı almak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ HAKKINDA

Geleceği hakkında konuşan İtalyan golcü, "Benim için gideceğim yönünde bazı şeyler söylendi. Bunlar doğru değil. Yanlış yorumlanmadan kaynaklanmış olabilir. Burada mutluyum. Kendimi daha fazla işin içinde hissediyorum. Sahada da elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.