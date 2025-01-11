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Spor

Immobile'den ayrılık sinyali! Eski kulübüne çağrıda bulundu

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile, İtalyan basınına çarpıcı demeçlerde bulundu. Deneyimli golcü eski takımı Lazio'ya geri dönmek istediğini belirtti. İşte detaylar...

AKŞAM11 Ocak 2025 Cumartesi 09:19 - Güncelleme:
Immobile'den ayrılık sinyali! Eski kulübüne çağrıda bulundu
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Ciro İmmobile kariyerini Lazio'da bitirmek için geri dönmek arzusunu vurguladı. Röportajı yapan sport.virgilio.it, onun ruh halini, "Acı dolu vedadan sonra Immobile dönmek için bir çağrı bekliyor" yorumunu yaptı. İtalyan golcünün röportajdaki çarpıcı ifadeleri özetle şöyle: "Lazio sizi alır, bir anne gibi sarar. 125 yıl tarihi var. Kulüp, başkanları, antrenörleri, oyuncuları ve onu seven ve hâlâ da sevmeye devam eden binlerce taraftarıyla zengin bir tarihe sahiptir. Bu tarihin bir parçası olduğum için mutluyum, dünyada çok az kulüpte bu kadar çok şey var. Lazio halkı bununla gurur duymalıdır.

BAZEN AYRILMALI, SONRA GÖRÜŞÜRÜZ

Kariyer sonrasında bir kariyer için seçim yapmak zorunda kalsaydım, önceliğimin Lazio olur. Roma'ya döneceğim, bir evim var ve sanırım sonunda orada yaşamak için döneceğim. Buradaki yolculuğumu en iyi şekilde bitirmek istiyorum. O zaman taraftarımı selamlamak isterim, onlar benim tutkumdur. Eğer geri dönme ihtimalim olsaydı mutlu olurdum, benim için geleceğin ne getireceğini kim bilebilir. Veda ederken kimseyi suçlamadım. Uzun yıllardır bir yerde olduğunuzda ve sizi bu kadar çok sevdiklerinde ayrılmak zor gelir. Ama ne zaman kenara çekileceğinizi bilecek zekaya sahip olmalısınız. Sonra görüşürüz."

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