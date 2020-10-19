Immobile'den Vedat Muriç'e övgü dolu sözler

19 Ekim 2020 Pazartesi 18:03 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:03

İtalya Ligi takımlarından Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Fenerbahçe'den yeni transfer Vedat Muriç hakkında açıklamalarda bulundu.

"FARKLI BİR FORVET"



Ciro Immobile; Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u ağırlayacakları maç öncesinde Vedat Muriç'in Lazio için iyi bir transfer olduğunu açıkladı.

30 yaşındaki tecrübeli golcü Ciro Immobile, "Vedat Muriç, benden ve Joaquin Correa'dan farklı bir forvet. Daha çok Felipe Caicedo'ya benzer bir oyunu var diyebiliriz. Kosovalı beni iyi tanır ve sahada nerelere hareketleneceğimi bilir. Vedat, bize çok katkı sağlayacak." açıklamasını yaptı.