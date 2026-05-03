  Imoco bronzu kaptı: Savino Del Bene'ye set vermedi
Imoco bronzu kaptı: Savino Del Bene'ye set vermedi

A. Carraro Imoco, baştan sona üstün oynadığı mücadelede Savino Del Bene'yi 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. İstanbul'daki Dörtlü Final'de rakibine set vermeyen Imoco, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İtalyan ekiplerini karşı karşıya getiren üçüncülük maçında A. Carraro Imoco, Savino Del Bene'yi 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla A. Carraro Imoco, organizasyonu üçüncü tamamlayarak bronz madalya elde etti.

Savino Del Bene ise dördüncü sırada yer aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)

A. Carraro Imoco: Wolosz, Gabi, Fahr, Haak, Zhu Ting, Lubian (De Gennaro, Scognamillo, Ewert, Adigwe)

Savino Del Bene: Ognjenovic, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti, Weitzel (Castillo, Ruddins, Franklin, Graziani)

Setler: 25-16, 26-24, 27-25

Süre: 81 dakika (20, 30, 31)

