Yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde yer aldıkları tüm kulvarlarda başarı hedefleyen sarı kırmızılılar, transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmış ancak şov yarıda kalmıştı. Şampiyonlar Ligi Play Off turu ilk maçında Molde deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından beklenen adam için temaslar sıklaştı.

Yönetim, İspanyol stoper Sergio Ramos'u renklerine bağlamaya oldukça yakın. LaLiga devi Real Madrid'le ortaya koyduğu performansla yıllarca dünyanın en iyi stoperi olarak gösterilen Ramos, 2 sezonluk Paris Saint Germain macerasından sonra boşa çıkmasının ardından Aslan'a imza atmaya her geçen saat daha da yaklaşıyor.

15'TEN 10'A İNDİ

37 yaşındaki futbolcuyla yapılan ilk temaslarda Ramos'a 8 milyon Euro yıllık ücret teklif eden ve bir süredir pazarlıklarını sürdüren yöneticiler; 15 milyon Euro'luk talebi bulunan 1,84'lük oyuncuyla senelik 10 milyon Euro'ya el sıkışmak üzere!

MOLDE RÖVANŞI SONRASI...

Başarılı oyuncunun, Molde'yle bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçının ardından resmen açıklanması bekleniyor. Beşiktaş'ın transferinden çekilme kararı aldığı deneyimli isim, Arabistan kulüplerinden gelen önerileri ise kariyerine Avrupa'da devam etmek için geri çevirmişti.

SON AVRUPA MACERASI

Avrupa'da devam etmek için Suudi kulüpleri ile anlaşmaya varmayan Ramos, kariyerinde son kez Devler Ligi arenasında mücadele etmek istiyor. Sarı kırmızılılar ise İspanyol futbolcunun, takıma gelecekte de çok büyük şeyler katacağına inanıyor.