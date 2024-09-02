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Spor

İmza an meselesi! Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor

Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala yeni haberler gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Son olarak Portekiz basınında çıkan habere göre; Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar....

2 Eylül 2024 Pazartesi 17:35 - Güncelleme:
İmza an meselesi! Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor
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Victor Osimhen transferinde sona yaklaşan Galatasaray'da bu kez ayrılık yaşanacak.

Kerem Aktürkoğlu'un Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmak üzere olduğu belirtildi.

Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record'un haberine göre; Tarafların görüşme yaptığı ve imzaların atılması an meselesi olduğu belirtildi.

Portekiz'de transfer dönemi bu gece kapanacak. Benfica, transferi yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU PORTEKİZ'E GİDİYOR

Aynı haberde Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolleri ve resmi imza için gün içinde Lizbon'a gideceği yazıldı.

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