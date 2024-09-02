Victor Osimhen transferinde sona yaklaşan Galatasaray'da bu kez ayrılık yaşanacak.

Kerem Aktürkoğlu'un Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmak üzere olduğu belirtildi.

Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record'un haberine göre; Tarafların görüşme yaptığı ve imzaların atılması an meselesi olduğu belirtildi.

Portekiz'de transfer dönemi bu gece kapanacak. Benfica, transferi yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU PORTEKİZ'E GİDİYOR

Aynı haberde Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolleri ve resmi imza için gün içinde Lizbon'a gideceği yazıldı.