İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2025 Salı / 3 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0281
  • EURO
    47,8064
  • ALTIN
    4449.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İmza atması bekleniyordu! Spartak Moskova, Carlos Cuesta'dan vazgeçti
Spor

İmza atması bekleniyordu! Spartak Moskova, Carlos Cuesta'dan vazgeçti

Galatasaray'ın kadro planlamasında düşünmediği Carlos Cuesta'nın Rus ekibi Spartak Moskova imza atması bekleniyor. Ancak Rus ekibinin transferden son anda vazgeçtiği öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Ağustos 2025 Salı 12:46 - Güncelleme:
İmza atması bekleniyordu! Spartak Moskova, Carlos Cuesta'dan vazgeçti
ABONE OL

Takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Carlos Cuesta sürprizi yaşandı.

Okan Buruk'un kadrosunda düşünmediği Kolombiyalı stoper için sarı-kırmızılılar Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova ile görüşme halindeydi.

Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması beklenirken transferin iptal olduğu iddia edildi. Rus basınından Championat'ta yer alan habere göre Spartak Moskova transferden vazgeçti. Spartak Moskova'nın transferden neden vazgeçtiğine ilişkinse bir bilgi verilmedi.

Daha önce çıkan haberlerde Rus ekibinin 26 yaşındaki stoper için 6.5 milyon euro ve 2 milyon euro bonus ödemesi yapacağı belirtilmişti.

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibi Genk'ten transfer olan Cuesta, sarı-kırmızılılarda 9 maça çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şanlıurfa'da dehşet anı kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.