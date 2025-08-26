Takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Carlos Cuesta sürprizi yaşandı.

Okan Buruk'un kadrosunda düşünmediği Kolombiyalı stoper için sarı-kırmızılılar Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova ile görüşme halindeydi.

Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması beklenirken transferin iptal olduğu iddia edildi. Rus basınından Championat'ta yer alan habere göre Spartak Moskova transferden vazgeçti. Spartak Moskova'nın transferden neden vazgeçtiğine ilişkinse bir bilgi verilmedi.

Daha önce çıkan haberlerde Rus ekibinin 26 yaşındaki stoper için 6.5 milyon euro ve 2 milyon euro bonus ödemesi yapacağı belirtilmişti.

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibi Genk'ten transfer olan Cuesta, sarı-kırmızılılarda 9 maça çıktı.