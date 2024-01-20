Trabzonspor'da kadro dışı kalan milli futbolcu Abdülkadir Ömür için yeni bir iddia ortaya atıldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncunun adı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anılıyor.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ!

İngiliz temsilcisinin Abdülkadir Ömür transferinde önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Hull City, final görüşmeleri sonrası oyuncuyu hafta başı sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri için İngiltere'ye götürmek istiyor.

BU SEZON PERFORMANSI!

Trabzonspor'da bu sezon 17 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 6 asist yaptı.