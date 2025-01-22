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Spor

İmza için geldi! Fırtına'nın yeni transferi Danylo Sikan Trabzon'da

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Danylo Sikan, Trabzon'a geldi. Başarılı futbolcu sağlık kontrollerinden sonra imzayı atacak.

Haber Merkezi22 Ocak 2025 Çarşamba 10:10 - Güncelleme:
İmza için geldi! Fırtına'nın yeni transferi Danylo Sikan Trabzon'da
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Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı yeni transferi Danylo Sikan, şehre geldi.

SIKAN: "KARİYERİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIM"

23 yaşındaki Ukraynalı santrfor yaptığı ilk açıklamada, "Trabzonspor büyük hedefleri olan büyük bir takıma. Aynı zamanda Trabzonspor taraftarlarının da ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Kariyerim için önemli bir adım attım." ifadelerini kullandı.

"BELKİ ZUBKOV DA GELECEK"

Sikan ayrıca, "Zamanla göreceğiz. Belki Oleksandr Zubkov da gelecek. Trabzonspor büyük hedefleri olan büyük bir takım. Aynı zamanda Trabzonspor taraftarlarının da ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Kariyerim için önemli bir adım." dedi.

Sikan bu sezon 18 resmi maçta forma giydi ve 4 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.

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