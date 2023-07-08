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Spor

İmza için geldi! Halil Dervişoğlu, Beşiktaş için İstanbul'da

Şenol Güneş'in de kadro da görmek istediği milli futbolcu Halil Dervişoğlu için Beşiktaş, Brentford ile her konuda anlaşma sağladı. 23 yaşındaki genç forvet ile görüşmelere devam eden siyah-beyazlılar, Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getirdi.

TRT Spor8 Temmuz 2023 Cumartesi 14:07 - Güncelleme:
İmza için geldi! Halil Dervişoğlu, Beşiktaş için İstanbul'da
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Beşiktaş, Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmanın hazırlıklarını yapıyor. Milli futbolcu, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun transferi için Brentford ile her konuda anlaşma sağladı. Beşiktaş, 23 yaşındaki hücum oyuncusu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Ancak siyah-beyazlılar, İngiliz ekibine sonraki satıştan yüzde 25 pay ve başarı bonusu olarak 500 bin euro verecek.

Halil Dervişoğlu ile görüşmelerine devam eden Beşiktaş, bu transferde imza aşamasına geldi.

23 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Halil Dervişoğlu'nun Brentford ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Genç futbolcu, geçen sezonu da Burnley'de kiralık olarak geçirmişti.

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMASI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Halil Dervişoğlu transferi için de konuşmuştu.

Güneş, "İsmi geçen oyunculardan Halil Dervişoğlu tercihimdir. Ekonomik koşullar uygunsa, çıkış yapmak isteyen bir oyuncu olduğu için uygun görüyorum. Aboubakar'ı, Cenk'i, Ghezzal'ı ve Redmond'ı zorlayacak bir adam alacağız." sözlerini kullanmıştı.

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