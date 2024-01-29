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Spor

İmza için İtalya'ya gitti! Galatasaray'da bir ayrılık daha

İtalyan ekibi Roma, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino için Leipzig ile anlaşma sağladı. İspanyol sol bek oyuncusu, sağlık kontrolleri ve imza için İtalya'ya uçtu. İşte detaylar...

29 Ocak 2024 Pazartesi 10:43 - Güncelleme:
İmza için İtalya'ya gitti! Galatasaray'da bir ayrılık daha
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Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino'nun yeni takımı belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Roma, sarı kırmızılı takımın sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu Angelino için Leipzig ile anlaşma sağladı.

Roma oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. Sözleşmede ayrıca 6 milyon euroluk zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu da bulunacak.

İTALYA'YA GİTTİ

İspanyol sol bek, sağlık kontrolleri ve resmi imza için İtalya'ya gitti.

G.SARAY'DA KADROYA ALINMADI

Galatasaray'ın Angelino için Leipzig ile yaptığı anlaşmada 27 yaşındaki futbolcunun 20 maça çıkması durumunda 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyordu. Angelino, son olarak 12 Aralık'taki Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag karşılaşmasında sarı-kırmızılılardaki 19. maçına çıkmış ve opsiyon nedeniyle daha sonra forma şansı bulamamıştı.

Angelino'nun adı Roma dışında Torino ve Marsilya ile de anılmıştı. Galatasaray'da 19 maça çıkan Angelino, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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