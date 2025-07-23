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Spor

İmza töreni gösterişli olacak! Galatasaray'da Victor Osimhen için geri sayım başladı

Uzun süren transfer görüşmelerinin ardından Galatasaray, Victor Osimhen'de mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı ekip, Nijeryalı golcüyü birkaç gün içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Galatasaray, gösterişli bir imza töreninin yapılması için çalışmalara başladı. İşte detaylar...

AKŞAM23 Temmuz 2025 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
İmza töreni gösterişli olacak! Galatasaray'da Victor Osimhen için geri sayım başladı
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Napoli'yi günler süren temaslar sonrası ikna eden Galatasaray, 75+5 milyonluk euroluk bir bedelle Victor Osimhen'e parçalı formayı giydirmek için gün sayıyor. Sarı-Kırmızılılar, ıslak imzaların bir an önce atılması için tüm imkanları seferber etmiş durumda... Hem Nijeryalı hem de Napoli cephesiyle temaslarını sürdüren yetkililer, Nijeryalı yıldızı birkaç gün içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 26 yaşındaki forvet yıllık 16 milyon euro garanti ücret alacak. Yapılan sözleşmede 5 milyon euroluk da başarı bonusu bulunuyor.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPILACAK

Victor Osimhen'e Sarı-Kırmızılı taraftarların görkemli bir karşılama töreni yapacağı belirtildi. Binlerce taraftarın Genel Havacılık Terminali'ne giderek bu coşkuyu yaşayacağı bildirildi. Osimhen için sadece karşılama değil, imza töreni de gövde gösterisi haline gelecek. Sarı-kırmızılılar'ın, gösterişli bir imza töreninin yapılması için çalışmalara başlandığı ifade edildi. Rams Park'ta, Galatasaray taraftarının önünde imza atacak olan futbolcunun stattaki tribünleri doldurması bekleniyor.

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