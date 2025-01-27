Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Anderson Talisca ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Instagram profilini güncelleyen Brezilyalı futbolcu, profiline 'kum saati' emojisi koydu. Talisca ayrıca profilinden Al-Nassr'ı kaldırdı.

ÖZEL UÇAK GÖNDERİLECEK

Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'yı almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak yollayacak. Brezilyalı yıldız, hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gelecek.