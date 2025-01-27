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Spor

İmzalar atıldı! Anderson Talisca Fenerbahçe'de

Fenerbahçe uzun süredir transferini bitirmek için mesai harcadığı Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı. İtalyan kaynaklı son habere göre Brezilyalı yıldız, sarı lacivertli ekibin 1, 5 yıllık sözleşmesine imzayı attı. İşte detaylar..

Haber Merkezi27 Ocak 2025 Pazartesi 09:58 - Güncelleme:
İmzalar atıldı! Anderson Talisca Fenerbahçe'de
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Anderson Talisca ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Instagram profilini güncelleyen Brezilyalı futbolcu, profiline 'kum saati' emojisi koydu. Talisca ayrıca profilinden Al-Nassr'ı kaldırdı.

ÖZEL UÇAK GÖNDERİLECEK

Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'yı almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak yollayacak. Brezilyalı yıldız, hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gelecek.

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