İmzalar atıldı! Gebzespor'da Besim Durmuş dönemi başladı

TFF 2. Lig ekibi Güzide Gebzespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik direktörünü belirledi. Deneyimli çalıştırıcı Besim Durmuş ile 1 yıllığına anlaşmaya varan Gebzespor, Alaettin Kurt Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Törende; kulüp başkanı Yusuf Öztürk, sportif direktör Emre Doğan ve kulüp yöneticileri hazır bulundu.

Başkan Öztürk, teknik direktörlerine güven duyduklarını, başarılı olmak için kendileri de üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti. Başarı temennilerinin ardından teknik direktör Besim Durmuş resmen göreve başladı. İmzanın ardından gözünü genç, yetenekli ve dinamik kadro kurulumuna çeviren Mor Menekşeler'de futbolcu transferi hız kazanacak.