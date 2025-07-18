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Spor

İmzalar atıldı! Hande Baladın, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, milli yıldız Hande Baladın ile resmi sözleşme imzaladı. Deneyimli smaçör, 'Taraftarla sahada buluşmak için sabırsızlanıyorum' dedi.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 20:29 - Güncelleme:
İmzalar atıldı! Hande Baladın, Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, dana önce anlaşmaya vardığını duyurduğu Hande Baladın ve Helin Kayıkçı'yla sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Hulusi Belgü ve Hüseyin Bozkurt, Fenerbahçe Medicana Sportif Direktörü Dariusz Stanicki ile sporcular katıldı.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Hulusi Belgü, her branşta şampiyonluk hedefledikleri belirterek, "Biz her branşta dünyada ve Avrupa'da başarı hedefleyen bir kulübüz. Bunun önemli adımlarından birisi de kadın voleybol. Sevgili Hande, Eczacıbaşı'ndan Fenerbahçe'ye geçti. Altyapımızdan çıkan, Zeren Spor'dan gelen sevgili Helin de önümüzdeki senenin planlamasında bizimle olacak." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Bozkurt da Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Hande Baladın'ı renklerine bağladığını vurguladı. Bozkurt, Helin Kayıkçı'nın da gelecek vadeden bir sporcu olduğunun altını çizdi.

Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren milli voleybolcu Hande Baladın, "Gerçekten sıcak bir karşılama oldu. Bunun için kulübümüze ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım, bu heyecanla hep birlikte büyük başarılara imza atacağız. Taraftarımızla sahada buluşmak için sabırsızlanıyorum. Sahaya çıktığımda taraftarlarımızı yanımızda gördüğüm zaman daha farklı duygular hissedeceğime eminim ama şimdiden bile onların sıcak enerjisini ve desteğini hissedebiliyorum." açıklamasını yaptı.

Helin Kayıkçı da imza töreninin ardından şunları söyledi:

"Bu mutluluğumu kelimelerle ifade edemem. Burası benim evim, ben her şeye burada başladım. Camiama geri döndüğüm için çok mutluyum. Bir senelik ayrılık yaşadık, bu sürede kendimi her anlamda geliştirdiğimi düşünüyorum. Yuvama, dünyanın en büyük spor kulübüne, A takım forması giyerek geri döndüğüm için çok mutluyum."

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