İmzalar atıldı! Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de

Kylian Mbappe, 85 bin taraftarın önünde resmen Real Madrid futbolcusu oldu.

Santiago Bernabeu'daki imza törenine Real Madrid Başkanı Florentino Perez dışında İspanyol devinin efsane futbolcusu Zinedine Zidane da katıldı.

Mbappe, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Bugün benim için inanılmaz bir gün. Çocukluğumdan beri tek bir hayalim vardı, o da burada olmaktı. Burada olmak benim için çok şey ifade ediyor. Yıllardır beni sevgi yağmuruna tutan Real taraftarlarına teşekkür ederim." dedi.

"Şimdi başka bir hayalim var, o da dünyanın en iyisi olan bu kulübün tarihine yakışır bir şekilde yaşamak." diyen Mbappe, "Bu kulüp için her şeyimi vereceğim, Real Madrid için her şeyimi vereceğim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Real Madrid son olarak 85 bin taraftarla birlikte "1-2-3, Hala Madrid' tezahüratı yaptı.