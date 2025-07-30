Fenerbahçe Kulübü ile Chobani arasında stat ismi ve futbol takımı Avrupa maçları forma göğüs sponsorluk anlaşması imzalanıyor.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SPONSORLUK ANLAŞMASI"

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Türkiye'nin en büyük sponsorluk anlaşması sadece Fenerbahçe için değil, Türk sporu için önemli olacak. Hamdi Ulukaya'ya teşekkür ederim. Chobani bir dünya markasına dönüşmüş, ülkemizdeki girişimcilere destek olmuş, deprem felaketine sessiz kalmamış, mültecilere iş imkanı sağlayarak, global girişimlere öncülük etmiştir." ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞME İMZALANDI"

Anlaşmanın detayları hakkında bilgi veren Kızılhan, 2025-2026 sezonundan itibaren, 5+5 sezon yani toplamda 10 sene ve her sezon 10.000.000 Euro olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon yani toplamda 5 sene geçerli olmak üzere Futbol A takım Avrupa forma göğüs sponsorluğu için sözleşme imzalanmıştır." dedi.

"BİZİ İKNA ETMESE..."

Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya, Başkan Ali Koç ile arasında geçen telefon diyaloğunu açıklayarak, "Sayın başkanın üç ay önce bir telefonu, bizi buraya getirdi. Bizi ikna etmese, bugün burada olmazdık. Buradaki müthiş enerjiyi radyodan hisseder ve Kadıköy'ü merak ederdik. İlk defa üniversiteye hazırlanırken geldim ve kale arkasından bilet aldım. Oradaki arkadaşlarıma şimdi buradan selam gönderiyorum. Ülkemizdeki Fenerbahçelilere, çocuklara mesaj gönderiyorum. Biz aklımızı bir araya getirirsek, yapamayacağımız bir şey yok! Burası halkın ve Fenerbahçelilerin stadyumu. Ondan başka bir şey, daha büyük duygu olamaz. şeklinde konuştu.

"BENZERİ YOK"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk spor tarihinde böyle bir anlaşmanın benzerinin olmadığını belirterek, " Son derece gururlu ve mutluyuz." ifadesini kullandı.

Hamdi Ulukaya ile Davos'ta tanıştığını söyleyen Koç, "Hamdi Ulukaya ile Davos'ta tanıştım. O zaman yönetici değildim. Telefonunda gösterdiği videoda çocukların Fenerbahçe formalı halleriydi. Beni çok etkilemişti. Chobani grubuna teşekkür ederim. Türkiye'de bir sponsorluk olarak en yüksek işbirliğidir. Stada ikinci kez sponsor ismi alıyoruz. Bu Avrupa'da yeni gelişen bir olay. Avrupa'da en yüksek anlaşmalardan birini yaptık. Chobani ve Adidas sayesinde rekor sponsorluğa imza attık." sözlerini sarf etti.

"İKİ DÜNYA MARKASI"

Fenerbahçe ve Chobani'nin iki dünya markası olduğunu dile getiren Ali Koç, "Sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmek için çalışıyor. Fenerbahçe'ye olan aidiyeti ve bu topraklara olan inancıyla birlikte bu anlaşmadaki itici güç, Hamdi Ulukaya olmuştur." Bu sadece bir sponsorluk değil, bir hayal ve vizyon ortaklığıdır. Hamdi Ulukaya'ya camiamız adına şükranlarımı iletiyorum."

"VİZYONUMUZUN YANSIMASI"

Yola çıktıklarında kulübü örnek bir yapıya dönüştürme sözü verdiklerini hatırlatan Ali Koç, "Kulübümüzü sadece sportif başarılarla değil; mâlî disiplini, kurumsal yapısı, şeffaflığı ve itibarı ile de örnek bir yapıya dönüştürme sözü vermiştik. Bu anlaşma, o sözün ve vizyonun somut bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Transfer sürecine değinen Koç, "Transfer konusuna gelince bugün bile bir şeyler olabilir." mesajını verdi.