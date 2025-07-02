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Spor

İmzalar kulübe teslim edildi! Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için önemli adım

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre yapılması için toplanan imzalar kulübe teslim edildi. Toplanılan imza sayısının 9700+250 olduğu açıklandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Temmuz 2025 Çarşamba 11:27 - Güncelleme:
İmzalar kulübe teslim edildi! Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için önemli adım
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Fenerbahçe'de olağanüstü kongre yapılması için toplanan imzalar kulübe teslim edildi.

İmza tesliminin ardından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"10 bini aşkın imzayı teslim ettik divan başkanlığına. Kulüp üyelerimizin iradesini temsil eden imzaları divan başkanına teslim ettim. 9 bin 700, 250'de kulüpte olduğunu varsayıyoruz. 10 bini aşkın bir imza. Belki içinde ayıklamalar yapılabilir. Bu imza noter kanalıyla toplanan, gerçek Fenerbahçe üyelerinin imzalarıdır. Onlara teşekkür ediyoruz. Onların gösterdiği iradeye, kulübün alacağı kararı beklemek durumundayız. Bir an önce kongre kararı alıp güven tazelemelidir. Anayasamız olan tüzüğün verdiği yetkiyi kullanarak bu imzalar toplandı. Kulüp de imzalara bir cevap verecektir. Bunca insanın koşa koşa imza vermesi çok önemli. Kulüp 7 yıldır bize göre çok kötü yönetiliyor. Bu yönetimin değişmesi için yapılmıştır. Hayırlı olsun kulübümüze. İmza verene de vermeyene de çok teşekkür ederiz. "

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