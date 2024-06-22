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Spor

İmzaların atılması an meselesi! Gökdeniz Bayrakdar Galatasaray yolcusu

Tüm liglerde sezonun sona ermesinin ardında transferde hareketli günler yaşanmaya başladı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Bodrum FK'nın önemli isimlerinden Gökdeniz Bayrakdar son şampiyon Galatasaray'a imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

DHA22 Haziran 2024 Cumartesi 16:06 - Güncelleme:
İmzaların atılması an meselesi! Gökdeniz Bayrakdar Galatasaray yolcusu
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Tarih ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK yeni sezon öncesi 1 Temmuz itibariyle Düzce Topuk Yaylası'nda çalışmalarına başlayacak. Muğla ekibi 1-31 Temmuz tarihleri arasındaki 2 etaplı kamp sürecinin tamamını Topuk Yaylası'nda geçirecek. Bodrum'da transfer çalışmaları kapsamında takımın genel iskeletinin önceki sezonlarda olduğu gibi korunacağı belirtilirken, 6 yeni oyuncu alınacağı kaydedildi. Yeşil- beyazlı ekibin Sakaryaspor'un yıldız oyuncusu Zdravko Dimitrov ile ilgilendiği, transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

GÖKDENİZ GALATASARAY YOLUNDA

Bodrum FK'nın Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan 22 yaşındaki forvet Gökdeniz Bayrakdar, Galatasaray'a yakın. Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan sarı-kırmızılı ekibin Gökdeniz için Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ve futbolcunun kendisiyle el sıkıştığı, imzaların an meselesi olduğu belirtildi. Son yıllarda genç futbolculara yatırım yapan Bodrum FK'nın önceki sezon devre arasında Antalyaspor'dan kiralayıp ardından bonservisini aldığı Gökdeniz, yeşil-beyazlılarla art arda 2 final oynayıp Süper Lig sevinci yaşadı. Daha önce Ümit Milli Takım'da da forma giyen genç yıldız geçen sezon 1'inci Lig'de 37 maçta 9 gol attı.

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