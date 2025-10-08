İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7129
  • EURO
    48,4539
  • ALTIN
    5439.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İmzanın eşiğinden döndü! Hakim Ziyech'in transferi sakatlığa takıldı
Spor

İmzanın eşiğinden döndü! Hakim Ziyech'in transferi sakatlığa takıldı

Cluj, bonservisi elinde bulunan Hakim Ziyech'i kadrosuna katmaya hazırlanıyordu. Rumen ekibinin, Faslı yıldızın sol dizindeki sakatlık nedeniyle transferden vazgeçtiği belirtildi.

Haber Merkezi8 Ekim 2025 Çarşamba 19:18 - Güncelleme:
İmzanın eşiğinden döndü! Hakim Ziyech'in transferi sakatlığa takıldı
ABONE OL

Son olarak Al-Duhail SC forması giyen Hakim Ziyech'in şu anda bonservisi elinde. Cluj'un Faslı yıldızı kulüp tarihine geçecek bir bedelle kadrosuna katacağı konuşulurken, Rumen ekibi masadan kalktığını açıkladı.

Golazo'da yer alan habere göre Cluj'un sahibi Ioan Varga, Hakim Ziyech'in sakatlığıyla ilgili kendisine bilgi geldiğini duyurdu. Varga, "Sol dizinde bana bildirilen bir sorun var. Çok iyi bir çocuk ama sağlık sorunları olabilecek bir oyuncu için bu kadar para riske atmam." dedi.

Görüşmelerden çekilme kararı aldıklarını ifade eden Varga, "Üzgünüm, çünkü o özel bir çocuk, ama riske girmek istemiyorum. Yıllık 2.5 milyon euro istiyordu ve ben o parayı kullanamama riskiyle karşı karşıya olduğumuz bir oyuncuya veremezdim. Sağlıklı olmasını ve başka bir takımda oynayabilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.