Son olarak Al-Duhail SC forması giyen Hakim Ziyech'in şu anda bonservisi elinde. Cluj'un Faslı yıldızı kulüp tarihine geçecek bir bedelle kadrosuna katacağı konuşulurken, Rumen ekibi masadan kalktığını açıkladı.

Golazo'da yer alan habere göre Cluj'un sahibi Ioan Varga, Hakim Ziyech'in sakatlığıyla ilgili kendisine bilgi geldiğini duyurdu. Varga, "Sol dizinde bana bildirilen bir sorun var. Çok iyi bir çocuk ama sağlık sorunları olabilecek bir oyuncu için bu kadar para riske atmam." dedi.

Görüşmelerden çekilme kararı aldıklarını ifade eden Varga, "Üzgünüm, çünkü o özel bir çocuk, ama riske girmek istemiyorum. Yıllık 2.5 milyon euro istiyordu ve ben o parayı kullanamama riskiyle karşı karşıya olduğumuz bir oyuncuya veremezdim. Sağlıklı olmasını ve başka bir takımda oynayabilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.