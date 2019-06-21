İmzası an meselesi

FENERBAHÇE, yabancı transferinde ilk bombayı her an patlatabilir. Sarı-Lacivertliler önceki gün İstanbul’a gelen Romalı sol bek ile yaptıkları görüşmede 2+1 yıllık sözleşme karşılığında senelik 2.8 milyon euroya söz kesmişti. Taraflar arasında sağlanan mutabakat sonrası Kanarya rotası İtalyan kulübüne çevirdi.

TRANSFERDE İNTER DE DEVREDE

Görüşmeler İtalyan basınına da yansırken, Roma’nın bonservis bedeli olarak 33 yaşındaki oyuncu için zamanında Manchester City’ye ödediği 5 milyon euro istediği belirtildi. Ancak Sarı-Lacivertliler kulübü ile 1 yıllık anlaşması kalan Kolarov için bu rakamı fazla bularak, 3 milyon euro teklif ettiler. Kolarov’a İnter’in de talip olduğu, ancak Roma’nın ligdeki rakibini güçlendirmemek için Fener’e evet diyebileceği ifade ediliyor.

ROMA’DAN “TATİLE GİTTİ” AÇIKLAMASI

Görüşmeleri hafta sonuna kadar neticelendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi her an transferle ilgili açıklama yapabilir. Öte yandan, İtalyan basınına konuşan Roma Sportif Direktörü Frederic Massara, “Hocamız Conte onu bırakmak istemiyor. Bir yıllık daha anlaşması var. Zaten Türkiye’ye de tatile gitti” açıklamasını yaparak, transferle ilgili bilgi vermekten kaçındı.