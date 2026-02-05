İSTANBUL 14°C / 10°C
5 Şubat 2026 Perşembe
  İmzayı atmadan tartışmalara neden oldu! Rusya'da gündem Jhon Duran
Spor

İmzayı atmadan tartışmalara neden oldu! Rusya'da gündem Jhon Duran

Fenerbahçe, sezon başında kiralık kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Zenit ile anlaşmak üzere olan Jhon Duran'ın transferi Rus basınında geniş yer buldu. Hem transferdeki mali detaylar hem de oyuncunun geçmişteki disiplin ihlalleri hakkında dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte detaylar...

5 Şubat 2026 Perşembe 11:09
İmzayı atmadan tartışmalara neden oldu! Rusya'da gündem Jhon Duran
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin ardından bir santrforla daha yolların ayrılması gündemde.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz yaz Al-Nassr'dan kiraladığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran, Rusya temsilcisi Zenit ile görüşmelerini sürdürüyor.

Rus basınından Sport24'ün haberine göre; Zenit, 22 yaşındaki santrforu kiralık olarak kadrosuna katmaya oldukça yakın. Haberde, transferin mali detaylarına da yer verilirken, Duran'ın kiralama bedelinin bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon euro olabileceği ifade edildi.

AL NASSR MAAŞINI ÖDEMEYE DEVAM EDECEK

Anlaşmaya göre Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın, Kolombiyalı futbolcunun maaşını ödemeye devam edeceği, Zenit'in ise sözleşmede 40 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip olacağı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Öte yandan Jhon Duran'ın geçmişte yaptığı disiplin ihlalleri nedeniyle olumsuz bir imaja sahip olduğu ve bu durumun Zenit taraftarları arasında sosyal medyada tartışmalara yol açtığı aktarıldı. Haberin detaylarında, genç futbolcunun agresif hareketleri nedeniyle kırmızı kart gördüğü, antrenmanlara geç kaldığı ve zaman zaman takım arkadaşlarıyla sorunlar yaşadığı bilgilerine de yer verildi.

PERFORMANSI

Kolombiyalı santrfor, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla 21 maçta görev alırken 5 gol ve 3 asist üretti.

