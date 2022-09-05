Trabzonspor, Lille'den eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın transferini açıkladı.

25 yaşındaki futbolcuyu 1 yıl kiralayan bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla." ifadeleri kullanıldı.

17 MİLYON EURO KAZANDIRMIŞTI

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı, 2019 yılında Lille'ye 17 milyon euro bonservis ve Edgar le karşılığında transfer olmuştu. Milli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Fransız ekibinden kiralık olarak CSKA Moskova'da oynamıştı.

GEÇEN SEZONU CSKA MOSKOVA'DA GEÇİRDİ



Milli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Fransız ekibinden kiralık olarak CSKA Moskova'da oynamıştı.