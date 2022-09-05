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Spor

İmzayı attı! Yusuf Yazıcı yuvasına geri döndü

Trabzonspor, Lille'de forma giyen eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın transferini duyurdu. Yusuf Yazıcı, 1 yıllık kiralık sözleşmeye imzasını attı.

5 Eylül 2022 Pazartesi 20:12 - Güncelleme:
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Trabzonspor, Lille'den eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın transferini açıkladı.

25 yaşındaki futbolcuyu 1 yıl kiralayan bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla." ifadeleri kullanıldı.

17 MİLYON EURO KAZANDIRMIŞTI

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı, 2019 yılında Lille'ye 17 milyon euro bonservis ve Edgar le karşılığında transfer olmuştu. Milli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Fransız ekibinden kiralık olarak CSKA Moskova'da oynamıştı.

GEÇEN SEZONU CSKA MOSKOVA'DA GEÇİRDİ

Milli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Fransız ekibinden kiralık olarak CSKA Moskova'da oynamıştı.

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