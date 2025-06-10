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Spor

Inaki Pena, Barcelona'ya veda etmeye hazırlanıyor

Barcelona'nın 26 yaşındaki yetenekli kalecisi Inaki Pena yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2025 Salı 14:52 - Güncelleme:
Inaki Pena, Barcelona'ya veda etmeye hazırlanıyor
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Barcelona, kalecisi Inaki Pena'ya veda etmeye hazırlanıyor.

Sport'ta yer alan habere göre, Pena'nın bu yaz kesin olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

BARCELONA'DAKİ KALECİLER

Barcelona, kaleye Joan Garcia'yı transfer etmeye hazırlanıyor. Katalan ekibi ayrıca Wojciech Szczesny ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor. Barcelona'da Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen'in de sözleşmesi devam ediyor. Barcelona'da bu gelişmelerin ardından Pena'nın dördüncü kaleciye konumuna düşmesi ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

G.SARAY ANLAŞTI İDDİASI!

26 yaşındaki Pena ile daha önce Celta Vigo ve Galatasaray'ın ilgilendiği hatırlatıldı. Ancak bu takımlardan Celta Vigo'nun, Venezia'nın kalecisi Ionut Radu'ya yöneldiği kaydedildi. Galatasaray'ın ise PAOK'tan Dominik Kotarski ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

VALENCIA SEÇENEĞİ

Pena'ya daha önce ilgi gösteren Sevilla ve Real Betis'in de şu anda 26 yaşındaki kaleci için devrede olmadığı kaydedildi.

Valencia'da kaleciler Jaume Domenech ve Giorgi Mamardashvili, takımdan ayrılacak. Pena'nın iki kalecisini birden kaybedecek Valencia için bir seçenek olabileceği ifade edildi.

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