İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9403
  • EURO
    47,8364
  • ALTIN
    4396.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Inaki Pena, Girona yolcusu

Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan başarılı file bekçisi Inaki Pena, Girona'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ21 Ağustos 2025 Perşembe 11:05 - Güncelleme:
Inaki Pena, Girona yolcusu
ABONE OL

FC Barcelona'da geleceği belirsizliğini koruyan İñaki Peña, Hansi Flick yönetiminde sezon planlarında kendisine yer bulamayınca kenara itildi. Joan Garcia'nın gelişi ve Wojciech Szczesny'nin ikinci kaleci olarak göreve gelmesiyle Peña, sıralamada dördüncü sıraya geriledi.

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, Peña'nın düzenli forma giyerek değerini kanıtlamasını sağlayacak bir çözüm için Girona'ya transferini ayarlamak üzere yoğun şekilde çalışıyor. LaLiga'daki diğer takımlar da ilgileniyor olsa da, Girona'nın ilgisi Peña için en uygun seçenek olarak öne çıkıyor.

Girona'da mevcut 1 numara Paulo Gazzaniga'nın Rayo Vallecano maçında kırmızı kart görmesi ve hatalar yapması, Peña'nın sahada istikrar sağlayabilecek bir çözüm olarak değerini artırıyor. Genç kaleci, hem La Masia kökenli yeteneği hem de deneyimiyle Girona'nın savunmasında güven veren bir seçenek olabilir.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoföründen yaşlı vatandaşa büyük ayıp! Pes dedirten olay

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.