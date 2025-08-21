Inaki Pena, Girona yolcusu

FC Barcelona'da geleceği belirsizliğini koruyan İñaki Peña, Hansi Flick yönetiminde sezon planlarında kendisine yer bulamayınca kenara itildi. Joan Garcia'nın gelişi ve Wojciech Szczesny'nin ikinci kaleci olarak göreve gelmesiyle Peña, sıralamada dördüncü sıraya geriledi.

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, Peña'nın düzenli forma giyerek değerini kanıtlamasını sağlayacak bir çözüm için Girona'ya transferini ayarlamak üzere yoğun şekilde çalışıyor. LaLiga'daki diğer takımlar da ilgileniyor olsa da, Girona'nın ilgisi Peña için en uygun seçenek olarak öne çıkıyor.

Girona'da mevcut 1 numara Paulo Gazzaniga'nın Rayo Vallecano maçında kırmızı kart görmesi ve hatalar yapması, Peña'nın sahada istikrar sağlayabilecek bir çözüm olarak değerini artırıyor. Genç kaleci, hem La Masia kökenli yeteneği hem de deneyimiyle Girona'nın savunmasında güven veren bir seçenek olabilir.