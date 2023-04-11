İnanılmaz iddia! Abdülkadir Ömür, Süper Lig devine gidiyor

Trabzonspor'dan sezon sonu ayrılması muhtemel olan Abdulkadir Ömür İçin Galatasaray devreye girdi. Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir Ömür'ün sezon sonu sarı-kırmızılılara transfer olacağı iddia edildi.

ABDULKADİR ÖMÜR, GALATASARAY YOLUNDA

Sezon sonu Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanan Abdülkadir Ömür için Galatasaray harekete geçti. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda kadrosuna katacağı iddia edilen 23 yaşındaki oyuncu için teklif yaptığı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ 2027 YILINDA SONA ERİYOR

Trabzonspor ile 2022 yılında 4 yıllık sözleşme imzalayan Abdulkadir Ömür'ün sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. 23 yaşındaki oyuncu, geçmişte verdiği bir röportajda Trabzonspor forması altında şampiyonluk yaşadıktan sonra ayrılacağını söylemişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 36 resmi maça çıkan Abdulkadir Ömür, 3 gol 2 asistlik bir katkı sağladı.