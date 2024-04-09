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Spor

İnanılmaz isimler var! Trabzonspor'un santrfor listesi çok büyük

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro inşa etmek isteyen Trabzonspor, santrfor pozisyonu için birbirinden büyük oyuncuları listesine ekledi. İşte bordo-mavili ekibin santrfor hedefleri...

Sabah9 Nisan 2024 Salı 12:59 - Güncelleme:
İnanılmaz isimler var! Trabzonspor'un santrfor listesi çok büyük
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Gelecek sezonun çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın forvet listesi oldukça kabarık.

3 YILDIZ LİSTEDE

Yabancı kontenjanı gelecek sezon 12'ye düşeceği için Trabzonspor yabancı forvet transferinde en iyisini almayı hedefliyor. Gündemde birçok futbolcu var. İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Nijeryalı golcü Kelechi İheanacho, Trabzonspor için ciddi adaylardan.

Bordo-mavililer, geçtiğimiz yaz yoğun uğraş verdiği Bruno Petkovic'i de yeniden gündemine aldı. Hırvat santrfor için nabız yoklayacak olan Karadeniz devi, uygun şartlar oluşursa 29 yaşındaki yıldız için yeniden hamle yapmayı düşünüyor.

Hücum hattı için düşünülen bir diğer aday ise kiralık olarak Gaziantep FK forması giyen Denis Draguş. Rotasyonda eli güçlendirmek için düşünülen Rumen santrforun transferi, maliyeti uygun olursa bordo-mavililer tarafından değerlendirmeye alınacak.

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