Gelecek sezonun çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın forvet listesi oldukça kabarık.

3 YILDIZ LİSTEDE

Yabancı kontenjanı gelecek sezon 12'ye düşeceği için Trabzonspor yabancı forvet transferinde en iyisini almayı hedefliyor. Gündemde birçok futbolcu var. İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Nijeryalı golcü Kelechi İheanacho, Trabzonspor için ciddi adaylardan.

Bordo-mavililer, geçtiğimiz yaz yoğun uğraş verdiği Bruno Petkovic'i de yeniden gündemine aldı. Hırvat santrfor için nabız yoklayacak olan Karadeniz devi, uygun şartlar oluşursa 29 yaşındaki yıldız için yeniden hamle yapmayı düşünüyor.

Hücum hattı için düşünülen bir diğer aday ise kiralık olarak Gaziantep FK forması giyen Denis Draguş. Rotasyonda eli güçlendirmek için düşünülen Rumen santrforun transferi, maliyeti uygun olursa bordo-mavililer tarafından değerlendirmeye alınacak.