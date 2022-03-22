İnanılmaz! Merih Demiral için öyle bir cevap verdi ki, İtalya'da gündem oldu...

Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'nın UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında 1-0 yendiği Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Gerardo Seoane, maçın ardından milli oyuncu için konuştu. Merih Demiral'ın çok başarılı olduğunu belirten Seoane, "İnanılmaz bir oyuncu. Dürüst olmak gerekirse o orada olmasaydı birkaç fırsatımız daha olabilirdi." şeklinde konuştu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Atalanta, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, maçta sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı.
Atalanta'ya 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Bayer Leverkusen'de teknik direktör Gerardo Seoane, maçın ardından Merih Demiral'ın başarılı performansına dikkat çekerken milli oyuncu için önemli bir itirafta bulundu. Seoane, "Hepimizi etkiledi. İnanılmaz bir oyuncu. Fiziksel güç, müdahalelerinin zamanlaması, dürüst olmak gerekirse, Merih Demiral, orada olmasaydı birkaç fırsatımız daha olabilirdi." şeklinde konuştu.
Merih Demiral, bu sezon Atalanta formasıyla 32 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli savunmacı, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.
Star Gazetesi