İnanılmaz! Merih Demiral için öyle bir cevap verdi ki, İtalya'da gündem oldu...

Star Gazetesi 22 Mart 2022 Salı 19:20 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 20:19

Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'nın UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında 1-0 yendiği Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Gerardo Seoane, maçın ardından milli oyuncu için konuştu. Merih Demiral'ın çok başarılı olduğunu belirten Seoane, "İnanılmaz bir oyuncu. Dürüst olmak gerekirse o orada olmasaydı birkaç fırsatımız daha olabilirdi." şeklinde konuştu.

Merih Demiral dünya devlerini peşinden sürüklüyor

MERİH DEMİRAL'LI ATALANTA, ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Atalanta, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, maçta sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı.

"MERİH DEMİRAL OLMASAYDI BİRKAÇ FIRSATIMIZ DAHA OLABİLİRDİ"

Atalanta'ya 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Bayer Leverkusen'de teknik direktör Gerardo Seoane, maçın ardından Merih Demiral'ın başarılı performansına dikkat çekerken milli oyuncu için önemli bir itirafta bulundu. Seoane, "Hepimizi etkiledi. İnanılmaz bir oyuncu. Fiziksel güç, müdahalelerinin zamanlaması, dürüst olmak gerekirse, Merih Demiral, orada olmasaydı birkaç fırsatımız daha olabilirdi." şeklinde konuştu.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

Merih Demiral, bu sezon Atalanta formasıyla 32 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli savunmacı, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.