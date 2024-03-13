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Spor

İnanılmaz seri! Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı

Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş maçında Al Ittihad ile Al Hilal kozlarını paylaştı. İlk maçtan 2-0 galip ayrılan Al Hilal, bu mücadeleyi de 2-0 kazandı ve toplam 4-0'lık skorla turu geçti. Jorge Jesus'un yönetimindeki Al Hilal bu sonuçla toplam 28 maç üst üste kazanarak dünya rekorunu kırdı.

13 Mart 2024 Çarşamba 00:26 - Güncelleme:
İnanılmaz seri! Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı
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Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş maçında Al İttihad ile Al Hilal karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan Al Hilal, bu karşılaşmayı da 2-0 kazandı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Al Shahrani ile 90+5'te Malcom kaydetti.

Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında Al Ittihadli futbolcu Hamdallah, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DÜNYA TARİHİNE GEÇTİ

Bu sonuçla birlikte Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Al-Hilal aynı zamanda üst üste 28 resmi maçını kazanarak dünya rekorunu kırmayı başardı.

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