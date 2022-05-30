İnanılmaz teklif! Ali Akman resmen Türkiye'ye dönüyor

Bu sezon Süper Lig'i istediği yerde tamamlayamayan Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi transfere hızlı bir giriş yapacağı öğrenildi. Siyah beyazlı ekip ilk olarak Ümit Milli Takımı'nın formasını giyen Ali Akman için devreye girdi. Geçtiğimiz sezonu NEC Nijmegen'de tamamlayan Ali Akman bu sezon kulübü Eintracht Frankfurt'a dönecek. Ancak Alman ekibi Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığı için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Frankfurt'un Ali Akman'ı kiralık olarak bu sezon da bir kulübe göndermek istediği belirtildi.

ALİ AKMAN TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

20 yaşındaki genç yıldız kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyordu ancak Beşiktaş'ın teklifi sonrası transfere sıcak bakan Ali Akman'ın siyah beyazlı formayı giymek istediği öğrenildi. Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı bu sezonda kiralık olarak göndererek tecrübelenmesini istiyor. Alman ekibi Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kuracak ve kadroda Ali Akman'ın forma şansı bulması oldukça zor.

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ALİ AKMAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ali Akman, bu sezon kiralık olarak forma giydiği NEC Nijmegen'de 32 resmi maçın 21'inde ilk 11'de yer aldı. 20 yaşındaki genç golcü bu karşılaşmalarda 6 golle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi